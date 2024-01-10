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10 января 2024 года 10:40
Невысокая ликвидность рынка ОФЗ будет способствовать повышенной волатильности торгов - ПСБ
Невысокая ликвидность рынка ОФЗ будет способствовать повышенной волатильности торгов в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Активность торгов в первый рабочий день 2024 года выросла, однако осталась ниже средних декабрьских значений - объем торгов по индексу RGBI составил 3,3 млрд руб. по сравнению с 9,5 млрд руб. в среднем за декабрь, - указывает эксперт. - Невысокая ликвидность рынка, которая, вероятно, сохранится до конца текущей недели будет способствовать повышенной волатильности торгов". Аналитик напоминает, что со следующей недели начинаются аукционы Минфина, что будет абсорбировать основной объем спроса на длинные бумаги. В результате, Грицкевич ожидает сохранения доходности по длинным бондам вблизи текущих уровней. "В целом, стратегией на I квартал остается сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле (около 70%), - отмечает стратег банка. - Наращивание среднесрочных и длинных бумаг с фиксированной ставкой, вероятно, станет целесообразно весной при появлении сигналов по стабилизации инфляции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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