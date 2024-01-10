Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 3150-3200 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в первой половине среды может продолжить проторговывать район 3150 пунктов ввиду вероятного развития укрепления рубля, однако мы пока не видим сильных оснований для закрепления под этой отметкой. Склонны ждать улучшения настроений на рынке в ходе торговой сессии и удержания индекса в диапазоне 3150-3200 пунктов по итогам дня, - указывает эксперт в комментарии. - Краткосрочно продолжаем смотреть на рынок позитивно, видим потенциал подъема индекса к осенним пикам (в район 3250-3300 пунктов)".

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