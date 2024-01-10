Целями текущего укрепления рубля могут быть уровни 87,5-87,7 руб./$1 - ПСБ

Целями текущего укрепления рубля по отношению к доллару США могут быть уровни 87,5-87,7 руб./$1, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Основная причина укрепления рубля - возобновление продаж экспортерами валютной выручки, накопившейся за праздники. По нашей оценке, навес предложения валюты составляет около $2,5-3 млрд, и он будет реализовываться в течение ближайших 5-6 торговых дней. В сочетании с благоприятной сезонностью (в начале года традиционно сокращаются объtмы импорта после пика предновогодних продаж) это создаtт условия для дальнейшего восстановления позиций рубля. Технической целью снижения курса доллара могут выступить ноябрьские минимумы 87,5-87,7 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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