.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-92 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 января 2024 года 19:01
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-92 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-92 руб./$1 на текущей неделе, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль в во вторник уверенно дорожает по отношению к мировым резервным валютам. Доллар США опустился впервые с 29 декабря 2023 года ниже 90 руб., евро упал ниже 99 руб., а юань колеблется вокруг уровня 12,5 руб., - указывает эксперт. - Повышательная динамика рубля может быть связана с тем, что на рубль в январе вырос спрос. С одной стороны, декабрьское решение Банка России о повышении ключевой ставки до 16% годовых мотивировало многих россиян открывать рублёвые вклады под выгодный процент, да и предложения банков по вкладам, порой превышающим ключевую ставку, этому способствуют. На укрепление рубля также влияет действующее правило обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Окончание новогодних каникул стало также "медвежьим" фактором для мировых резервных валют, так как с 9 января в России начались трудовые будни, и у многих россиян время путешествий за границу завершилось". Также на рубль, по мнению Мильчаковой, может положительно влиять налоговый фактор, поскольку до конца января крупные предприятия, в том числе экспортёры, должны будут уплатить в бюджет налог на сверхприбыли 2022 года. По прогнозам аналитика инвесткомпании, в ближайшую неделю доллар может колебаться в интервале 88-92 руб./$1, евро - в коридоре 98-102 руб./EUR1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
10 января 2024 года 13:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $274 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,09%, стоп-приказ: $246, говорится в комментарии инвестиционной компании. Американская биотехнологическая компания... читать дальше
.10 января 2024 года 13:03
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 640 рублей за штуку", открытую 17 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. Во второй половине ноября 2023 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли инвестидею по акциям "Роснефти". Рост цен... читать дальше
.10 января 2024 года 12:51
Котировки нефти могут краткосрочно закрепиться в диапазоне $76-80 за баррель Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent торгуются около $78/барр., восстанавливаясь после просадки ранее на новостях о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для... читать дальше
.10 января 2024 года 12:27
Бумаги Fix Price не представляют интерес для покупки в настоящее время, в потребительском секторе предпочтение стоит отдать "Магниту" и "НоваБев групп", говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Хейфец. "Расписки компании прибавили в стоимости 3% с начала торгов на новостях... читать дальше
.10 января 2024 года 12:00
"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 1800 руб. за штуку", открытую 8 ноября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. В начале ноября 2023 года аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" выпустили инвестидею по привилегированным... читать дальше
.10 января 2024 года 11:38
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется вблизи уровней 89-90 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, а в четверг на динамику национальной валюты может повлиять анонс Минфином РФ январских операций по бюджетному правилу, говорится в комментарии аналитиков банка... читать дальше
.10 января 2024 года 11:15
Котировки нефти могут краткосрочно закрепиться в диапазоне $76-80 за баррель Brent, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent торгуются около $78/барр., восстанавливаясь после просадки ранее на новостях о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для... читать дальше
.10 января 2024 года 10:57
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - новые кредиты Китая; - выступление главы Банка Англии; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - выступления представителей ЕЦБ; - акции "Магнита" и... читать дальше
.10 января 2024 года 10:40
Невысокая ликвидность рынка ОФЗ будет способствовать повышенной волатильности торгов в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Активность торгов в первый рабочий день 2024 года выросла, однако осталась ниже средних... читать дальше
.10 января 2024 года 10:25
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг TCS Group и VK, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "TCS Group объявила о намерении провести делистинг GDR с Лондонской биржи с 31 января 2024 года. Также компания перенесла внеочередное собрание акционеров, на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.