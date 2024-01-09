Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-92 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 88-92 руб./$1 на текущей неделе, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль в во вторник уверенно дорожает по отношению к мировым резервным валютам. Доллар США опустился впервые с 29 декабря 2023 года ниже 90 руб., евро упал ниже 99 руб., а юань колеблется вокруг уровня 12,5 руб., - указывает эксперт. - Повышательная динамика рубля может быть связана с тем, что на рубль в январе вырос спрос. С одной стороны, декабрьское решение Банка России о повышении ключевой ставки до 16% годовых мотивировало многих россиян открывать рублёвые вклады под выгодный процент, да и предложения банков по вкладам, порой превышающим ключевую ставку, этому способствуют. На укрепление рубля также влияет действующее правило обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Окончание новогодних каникул стало также "медвежьим" фактором для мировых резервных валют, так как с 9 января в России начались трудовые будни, и у многих россиян время путешествий за границу завершилось".

Также на рубль, по мнению Мильчаковой, может положительно влиять налоговый фактор, поскольку до конца января крупные предприятия, в том числе экспортёры, должны будут уплатить в бюджет налог на сверхприбыли 2022 года.

По прогнозам аналитика инвесткомпании, в ближайшую неделю доллар может колебаться в интервале 88-92 руб./$1, евро - в коридоре 98-102 руб./EUR1.

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