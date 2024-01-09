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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК Самолет - фаворит сектора жилищного строительства РФ - "Тинькофф Инвестиции"
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09 января 2024 года 18:44
ГК Самолет - фаворит сектора жилищного строительства РФ - "Тинькофф Инвестиции"
Аналитики "Тинькофф Инвестиции" выделяют бумаги ГК "Самолет" в качестве фаворитов сектора жилищного строительства, отмечается в комментарии. "Строительная компания "Самолет" опередила "ГК ПИК" в рейтинге Единого строительного ресурса застройщиков по площади строящихся объектов, - отмечают эксперты. - "ПИК" уступил лидерство впервые за 5 лет. В начале января в процессе строительства у "Самолета" 239 многоквартирных домов с общей площадью 5,33 млн кв. м. "ГК ПИК" же строит 231 многоквартирный дом, общая площадь которых составит 4,54 млн кв. м. В строительном секторе мы отдаем предпочтение бумагам ГК "Самолет" с целевой ценой 4400 рублей за акцию на горизонте года. В 2023 году застройщик закрыл сделку по приобретению ГК "МИЦ", что увеличивает земельный банк группы, а также продлил программу обратного выкупа акций на 2024 год. В планах компании запустить собственный банк к концу этого года, а в 2025 году вывести на IPO агентство недвижимости Самолет+". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-САМОЛЕТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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