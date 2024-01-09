Вероятно движение индекса Мосбиржи в направлении 3250-3300 пунктов в ближайшие дни - ПСБ

Вероятно движение индекса Мосбиржи в направлении 3250-3300 пунктов в ближайшие дни, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи с начала января прибавил уже 2,2% и на фоне низкой активности инвесторов отыграл падение первой половины декабря, - констатирует эксперт. - Слабость нефтяных котировок и стабильный рубль ограничивают спрос на акции сырьевых компаний, особенно на нефтегазовые фишки, поэтому в первые дни года лучше других смотрятся внутренние секторы. Так, финсектор с начала года растёт увереннее индекса Мосбиржи, что отражает веру инвесторов в скорое снижение ключевой ставки, которое способно поддержать финансовые показатели и сохранить долгосрочную дивидендную привлекательность ключевых представителей сектора. Сектор hi-tech - также один из фаворитов 2024 года".

По мнению аналитика, в ближайшие дни индекс Мосбиржи может двигаться в направлении 3250-3300 пунктов. Учитывая низкую торговую активность на валютном рынке в начале года, Локтюхов рассчитывает на укрепление рубля, поэтому локально предпочитает бумаги внутренних секторов, где ждет опережающего рынок роста в акциях hi-tech, банков и потребсектора.

На взгляд эксперта, в сырьевых секторах идейно выглядят представители чёрной металлургии. "Мы считаем их неоправданно недооценёнными, ждём постепенного возврата лидеров отрасли к дивидендным выплатам и верим, что их котировки способны опередить рынок в ближайшие месяцы, - пишет стратег банка. - Спрос на ключевые бумаги нефтяников будет ограничен крепким рублём, невнятной динамикой на рынке нефти и дивидендными отсечками".

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