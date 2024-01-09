"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 340 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой.

"Акции "МТС "в новом году пытаются вернуться к росту на повышенных объемах и отступили от минимумов с марта прошлого года и поддержки 248 руб., - констатирует эксперт. - Бумаги стремятся к важному среднесрочному сопротивлению 266 руб., стабилизация выше которого может означать завершение среднесрочного медвежьего тренда и поставить следующей целью движения район 290 руб. Ниже отметки 266 руб. преобладают медвежьи риски. С фундаментальной точки зрения интерес к бумагам, очевидно, возобновился в ожидании выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Стоит отметить, однако, что финансовые результаты "МТС" за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года были неоднозначными, что создает риски снижения выплат (доходность прошлого года около 10%). Наша фундаментальная рекомендация по МТС на данный момент остается на уровне "покупать".

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