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09 января 2024 года 17:27
Курс рубля будет находиться в диапазоне 85-95 руб./ $1 в 1П2024 - "КИТ Финанс Брокер"
Курс рубля будет находиться в диапазоне 85-95 руб./ $1 в первом полугодии 2024 года, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер". "Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), - пишут эксперты. - Это означает, что ранее отложенные в 2023 году покупки валюты по бюджетному правилу (начиная с 10 августа) будут сальдированы с расходами из ФНБ. ЦБ вместо покупателя валюты становится ее продавцом. В течение года регулятор должен продать ее примерно на 0,7 трлн руб. или около $8 млрд, но при выполнении предпосылок, заложенных в бюджете. Если нефть будет ниже $71,3, то и доходы станут ниже, что в итоге приведет к большим продажам валюты на рынке со стороны ЦБ. Операции ЦБ хоть и не столь значительно, но будут в пользу укрепления рубля в 2024 году". На взгляд аналитиков инвесткомпании, основной риск для рубля идет со стороны потенциального ускорения оттока капитала при возникновении новых шоков и рисков, связанных с исполнением бюджета, когда рублю вновь придется выправлять его, как это было в 2023 году. "При курсе выше 90 руб./ $1 экспортеры будут вынуждены платить максимальную пошлину, а эти деньги уже заложены в бюджете государства. Исходя из баланса указанных факторов, мы полагаем что в I полугодии 2024 года курс рубля будет находиться в диапазоне 85-95 руб./ $1. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 года c попытками тестировать диапазон 85-88 руб./ $1 и становясь более слабым после выборов во 2 кв. 2024 года c попытками тестировать диапазон 92-95 руб./ $1", - прогнозируют стратеги "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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