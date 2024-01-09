Пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 89-91 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 89-91 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Мы ожидаем в первую рабочую неделю января низкой волатильности курса рубля, который будет торговаться в коридоре 89-91 руб./$1, - прогнозируют эксперты. - Продажи валюты со стороны ЦБ в размере 12,6 млрд рублей в день будут компенсированы покупками валюты Минфином в рамках бюджетного правила в объеме 11,7 млрд рублей в день. Тем самым ежедневные продажи валюты на чистой основе сохранятся на уровне ноября-декабря 2024 года и составят 0,8 млрд рублей в день. Снижение цен на нефть все еще остается негативным фактором для рубля, однако в условиях "тонкого" рынка изменение курса происходит по мере фактического ухудшения платежного баланса, т. е. с небольшим лагом (учитывая уже заключенные контракты по старым ценам)".

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