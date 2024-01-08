Рост геополитической напряженности может подтолкнуть котировки Brent к отметке $83/барр. - Freedom Finance Global

Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке может подтолкнуть котировки Brent к отметке $83 за баррель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Стоимость нефти опускается на фоне снижения Саудовской Аравией цены Arab Light на $1,5-2 за баррель для азиатских рынков, - отмечает эксперт. - Государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует сбавить цены на февральские фьючерсы для Северной Америки, Средиземноморья и Западной Европы, куда она экспортирует меньшие объемы углеводородного сырья. Данное решение вызвано слабым мировым спросом и желанием удержать азиатских импортеров в преддверии периода, традиционно наступающего в феврале-марте, когда многие нефтеперерабатывающие заводы закрывают на техническое обслуживание".

Аналитик подчеркивает, что с начала 2024 года волатильность котировок Brent невысока - она торгуется в узком коридоре шириной всего $3, а наблюдаемое в понедельник снижение не вернулось в середину этого диапазона, поэтому пока считаем его незначительным.

"Однако большие риски для мировых цен на нефть мы видим в высокой вероятности перебоев поставок сырья через Красное море из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку торговые суда и танкеры подвержены атакам, - указывает Чернов. - В случае, если геополитическая ситуация в регионе накалится, это может подтолкнуть североморскую нефть к отметке $83. По нашему прогнозу, стоимость Brent сегодня опустится еще на $0,5-1 за баррель, до $77-77,5".

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