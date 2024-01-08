Драйверов для роста акций сектора удобрений и лесной промышленности в 2024г пока нет - "Мои Инвестиции"

Драйверов для роста акций сектора удобрений и лесной промышленности в 2024 году пока нет, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елена Сахнова и Дмитрий Овчинников.

Эксперты отмечают риски для компаний сектора производителей удобрений:

- в 2024 году курсовые пошлины будут действовать уже в течение всего года и составят до 10% от экспортной выручки, что может сократить EBITDA компаний на 15%;

- цены на фосфорные удобрения сейчас находятся на уровне около $600 за тонну, что на треть выше 10-ти летней средней, поэтому допускаем корректировку цен в 2024 году. В сегменте азотных удобрений цены находятся чуть ниже исторических уровней ($300 за тонну) - ожидается возвращения к средним;

- акции "ФосАгро" торгуются с EV/EBITDA 24 = 7,0x, что на 13 % выше, чем у конкурента Mosaic (6,2x). На фоне роста долговой и фискальной нагрузки не ожидаем дивидендную доходность выше 5-6%. Акции "Акрона" торгуются с двукратной премией к Yara (5,3x).

Что касается сектора лесной промышленности, то он в 2024 году, по мнению Сахновой и Овчинникова, может вновь оставаться под давлением: сохраняются проблемы поиска новых рынков сбыта и неопределенности восстановления строительного сектора в Китае.

"Для "Сегежи" год будет трудным: ND/EBITDA превышает 10х, при этом компании предстоит погасить 45 млрд рублей долга уже в следующем году. В условиях высокой ключевой ставки мы считаем, что компании может не хватить более 5 млрд рублей для обслуживания процентных платежей. Ожидаем, что компании может потребоваться акционерная поддержка, в том числе в форме допэмиссии", - пишут эксперты телеграм-канала.

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