"Цифра брокер" выделил топ-15 российских акций на январь 2024 года

Аналитики "Цифра брокер" выделили топ-15 российских акций на январь 2024 года.

Так, по данным обзора брокера, аналитики отдают предпочтение бумагам X5 Retail Group, Ozon, VK, Сбербанка, TCS Group, "Московской биржи", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Совкомфлота", "КуйбышевАзот", "Полюса", "Русагро", ДВМП, а также привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" и "Башнефти".

В целом эксперты ожидают роста рынка в 2024 году, хотя и более умеренными темпами, чем в прошлом: потенциал роста по индексу Мосбиржи составляет около 20%, согласно их оценке.

Поддержку рынку, как говорится в отчете, окажут ожидающиеся дивидендные выплаты компаний. В 2024 году инвесторы смогут рассчитывать на еще более щедрые дивиденды сравнению с 2023 годом: 4,9 трлн рублей с учетом возобновления выплат металлургами против 2,8 трлн рублей в прошлом году. "Самые щедрые дивиденды можно ожидать от "Сургутнефтегаза". Из нефтяных компаний "Башнефть" способна приятно удивить, ожидаемая дивидендная доходность превышает 16,8% по текущим котировкам", - полагают аналитики.

Тема редомициляции останется в центре внимания в 2024 году, подчеркивают они.

"Вопрос переезда квазироссийских компаний (иностранных эмитентов, ведущих основную деятельность в России) уникален для каждой компании и зависит от структуры собственников, страны регистрации и ее регуляторных норм. Универсального решения нет, из-за чего компании находятся на разных стадиях решения в этом процессе. Переезд в дружественные юрисдикции может повлиять на дивидендную политику соответствующих эмитентов. Тем не менее нельзя исключать повышенной волатильности в отдельных бумагах или снижения их котировок на фоне редомициляции", - пишут эксперты.

Тем не менее существенных негативных последствий для рынка они не ожидают.

"Рыночная капитализация акций редомицилируемых компаний в свободном обращении не превышает, по нашим оценкам, 2 трлн рублей (3,4% капитализации всего рынка акций МосБиржи в 57 трлн рублей). Кроме этого, вне российского контура учитывалась только часть акций в свободном обращении. Продажи не будут одномоментными, поскольку компании находятся на разных стадиях релокации", - разъясняется в обзоре.

В следующем году бум IPO продолжится, и на рынке, как ожидается, появится еще около десяти публичных компаний, отмечают аналитики. Эмитенты будут преимущественно привлекать небольшие суммы, в пределах 3-10 млрд рублей. Особый интерес для экспертов представляет выход на рынок следующих эмитентов: "Европлан" (компания демонстрирует опережающие темпы роста финансовых показателей и высокую операционную эффективность, что на фоне ожидаемого дальнейшего роста лизингового рынка России позволяет рассчитывать на масштабирование бизнеса компании); "Самолет Плюс" (сервис девелоперской группы "Самолет", который закрывает потребности клиента в сегменте недвижимости; с 2022 года сервис занял уже более 5% рынка; будущие M&A сделки, расширение продуктовой линейки и географическая экспансия позволят бизнес-единице стать лидером в сегменте агентских услуг); "Кристалл" (Калужский ликероводочный завод инвестирует в расширение производства, логистику и маркетинг и планирует направить средства на увеличение рыночной доли в России на фоне исхода иностранных игроков отрасли).

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