Потенциал роста индекса ОФЗ в 2024 году составляет 17% при переходе ЦБ к снижению ставки - "БКС МИ"

Потенциал роста индекса ОФЗ в 2024 году составляет 17% при переходе ЦБ к снижению ключевой ставки, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Жесткая политика ЦБ и правительства, направленная на укрощение инфляции, начала приносить плоды: темпы кредитования замедляются в сезонно пиковые месяцы 2023 года, - пишут аналитики. - Ожидаем, что ключевая ставка может сохраниться на уровне 16% в 1К24, что охладит и сбалансирует экономику. Ожидаем, что ЦБ РФ начнет медленное понижение ставки в 1П24, чему будет способствовать ужесточение условий льготного кредитования с 1 января 2024 года. Доход по 2-3-летним облигациям корпоративных эмитентов 2-го эшелона может составить 20-25%, длинным ОФЗ - 25%, ОФЗ с переменным купоном - до 15%.Потенциал роста индекса ОФЗ в 2024 году, по нашим оценкам, составляет 17% при переходе ЦБ к снижению ключевой ставки - привлекательно".

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