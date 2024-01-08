"Мои Инвестиции" подтверждают умеренно оптимистичную оценку компаний потребсектора РФ в 2024 году

"Мои Инвестиции" подтверждают умеренно-оптимистичный взгляд на перспективы акций компаний потребительского сектора РФ в 2024 году, отмечается в комментарии аналитиков телеграм-канала Марии Колбиной и Николая Ковалева.

Эксперты ждут инфляцию и рост зарплат в районе 10%, что должно позволить сетям расти, не увеличивая промо-активность. "Видим укрепление позиций маркеплейсов и крупнейших экосистем. Wildberries может обогнать по обороту X5 Retail, а Ozon вероятно обойдет "Магнит", существенно изменив структуру сектора. Онлайн-игроки станут лидерами в ключевых непродовольственных категориях", - прогнозируют Колбина и Ковалев.

Рынок ждет "чудес" от "Магнита" в новом году. По мнению экспертов, позитив может прийти от высоких дивидендов, ускорения роста, потенциального погашения квази-казначеек и удачных приобретений. Однако аналитики телеграм-канала пока не разделяют такой оптимизм и ждут комментариев от компании.

"С января могут начаться экспортные поставки свинины в Китай, - отмечается далее в комментарии. - Страны также заключили контракт на поставку зерновых и масличных на $25 млрд. Год сулит новые перспективы органического роста "Русагро".

На взгляд стратегов, редомициляция станет важным драйвером в 2024 году. Рынок настороженно смотрит на Х5 и Ozon, опасаясь навеса акций после переезда. "Эти компании - фавориты в секторе, - указывают Колбина и Ковалев. - Наш дивидендный фокус - "НоваБев", которая может дать дивидендную доходность 17% при сохранении 100%-го распределения чистой прибыли".

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