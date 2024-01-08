Ближайшая цель покупателей - отметка 3150 пунктов индекса Мосбиржи - "БКС МИ"

Ближайшей целью покупателей в понедельник выступает отметка 3150 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций".

"Индекс Мосбиржи смог завершить первую неделю торгового года в плюсе. По итогам трех дней торгов он прибавил 1,5%, - отмечают эксперты. - Резкое снижение курса рубля в среду, а также возвращение нефти выше $78 за баррель Brent, оказали поддержку нашему рынку. Техническая картина по индексу Мосбиржи за прошедшую неделю не изменилась. Ближайшей целью покупателей выступает отметка 3150 пунктов. Ключевым уровнем поддержки - круглая отметка в 3000 пунктов, сопротивления - 3300 пунктов".

Впереди неделя дивидендных отсечек, напоминают аналитики. В понедельник последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Татнефти" за 9 месяцев 2023 года. Выплаты составят 35,17 руб. на каждый тип акций. Дивидендная доходность - около 4,9% на каждый тип акций. Из крупных компаний отсечки также пройдут у "Роснефти" и "Магнита". Последний день торгов у акций этих эмитентов - 10 января, подчеркивается в комментарии.

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