Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций VolitionRx с целевой ценой $2,3 за штуку ввиду сохраняющегося коммерческого потенциала технологии Nu.Q, сообщается в комментарии директора аналитического департамента инвесткомпании Вадима Меркулова.

"Спрос на своевременную диагностику тяжелых заболеваний (опухоли, сепсис) у людей и животных остается высоким. Компания находится на ранней стадии коммерциализации тестов Nu.Q Vet и сосредоточена на разработке диагностических решений в области сепсиса и онкологии. В фокусе внимания доказательства коммерческого спроса на технологические решения эмитента, а также результаты текущих клинических испытаний", - отмечает эксперт.

Меркулов указывает на ряд потенциальных драйверов роста котировок акций компании:

- Заключение новых коммерческих партнерств в рамках бизнеса Nu.Q Vet.

- Активация milestones в рамках партнерства с Heska.

- Прогресс в исследованиях в направлении сепсиса и онкологии.

- Привлечение нового неразводняющего финансирования.

К рискам эксперт относит:

- Более медленный, чем ожидается, коммерческий запуск Nu.Q Vet.

- Исследовательский риск, связанный с разработкой решений в направлении сепсиса и онкологии и в остальном пайплайне компании.

- Более быстрое, чем ожидается, расходование денежных средств.

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