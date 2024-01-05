Нефтяные котировки могут оказаться под давлением в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Нефтяные котировки могут оказаться под давлением в краткосрочной перспективе, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Вечером 4 января Минэнерго США опубликовало нейтральную для котировок статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 29 декабря, - указывает эксперт. - За неделю США продемонстрировали чистый экспорт жидких углеводородов (включая нефть и нефтепродукты) в объеме 20 МБ. Штаты балансируют мировой рынок, компенсируя выпадающие поставки из России. В 2023 году нетто-поставки на внешний рынок составили 708 МБ. Как правило, спрос на нефтепродукты снижается в последнюю неделю декабря и первую неделю января, поэтому нефтяные котировки могут оказаться под давлением в краткосрочной перспективе. Тем не менее, поддержку котировкам будет оказывать геополитика (ситуация на Ближнем Востоке) и добровольное сокращение добычи странами ОПЕК".

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