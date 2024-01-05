"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает целевую цену акций "Мечела" на уровне 630 руб. за штуку на горизонте года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Акции "Мечела" в 2023 году обновили многолетние максимумы, не только отыграв всю просадку 2022 года, но и поднявшись выше в отличие от многих других бумаг, - отмечается в комментарии. - Компания проходит многолетнюю трансформацию сокращения долговой нагрузки. За 7 лет компания сократила чистый долг более чем вдвое. Цена пребывает в растущем тренде, удерживаясь выше 200-дневной средней. До ухода ниже 305 вполне устойчиво выглядит и среднесрочная восходящая тенденция. Долгосрочный взгляд на бумагу позитивный".

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