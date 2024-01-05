Акции металлургов могут показать опережающую рынок динамику в ближайшие дни - "Финам"

Акции металлургов могут показать опережающую рынок динамику в ближайшие дни, считает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

"Динамику в ближайшие дни может показать металлургический сектор благодаря позитивным прогнозам мировых цен на сталь в 2024 году, поддерживаемых экономическими стимулами КНР, - отмечает эксперт. - Не стоит забывать и о технологическом секторе. Акции Positive Technologies сумели закрепиться выше уровня в 2000 рублей за акцию и два дня показывают опережающую динамику. Бизнес компании продолжает расти быстрее рынка более чем в два раза, ожидаемый рост отгрузок компании по итогам 2023 года в диапазоне от 22,5 до 27,5 млрд рублей при медианном значении около 70% роста. Под отчетность за IV квартал акции могут ускорить рост".

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