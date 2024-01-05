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05 января 2024 года 11:11
Акции ЛУКОЙЛа, Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале года - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ЛУКОЙЛа", Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале 2024 года, полагают эксперты "Газпромбанк Инвестиций". "ЛУКОЙЛ" в декабре выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, - напоминают аналитики. - С учетом того, что компания выплачивает 100% свободного денежного потока по дивидендной политике, и на фоне сильных отчетов других нефтяников ожидание сильных финрезультатов на 2П23 может подтолкнуть инвесторов к покупке акций под итоговые дивиденды и оперативному закрытию дивидендного гэпа". В свою очередь, оператор кикшеринга Whoosh за 9 месяцев 2023 года нарастил выручку на 50,7%, достигнув показателя в 9,5 млрд рублей, отмечается далее в комментарии. Несмотря на актуальность сервиса в России только в тепле время года, Whoosh активно диверсифицирует портфель, выходя на рынок Латинской Америки. По мнению аналитиков, акции компании сохраняют привлекательность по текущим ценам на фоне потенциального бурного развития компании и постепенного правового развития индустрии каршеринга. "Сбербанк может стать одним из бенефициаров возможного ралли в начале 2024 года, - полагают стратеги "Газпромбанк Инвестиций". - Банк подтвердил продолжение выплат дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли. За 2023 год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно выплатам дивидендов в размере более 33 рублей на одну акцию. Сбер нарастил пул ипотечных кредитов, что может помочь банку пройти непростой 2024 год". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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