Акции ЛУКОЙЛа, Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале года - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа", Whoosh и Сбербанка наиболее привлекательны для покупок в начале 2024 года, полагают эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

"ЛУКОЙЛ" в декабре выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, - напоминают аналитики. - С учетом того, что компания выплачивает 100% свободного денежного потока по дивидендной политике, и на фоне сильных отчетов других нефтяников ожидание сильных финрезультатов на 2П23 может подтолкнуть инвесторов к покупке акций под итоговые дивиденды и оперативному закрытию дивидендного гэпа".

В свою очередь, оператор кикшеринга Whoosh за 9 месяцев 2023 года нарастил выручку на 50,7%, достигнув показателя в 9,5 млрд рублей, отмечается далее в комментарии. Несмотря на актуальность сервиса в России только в тепле время года, Whoosh активно диверсифицирует портфель, выходя на рынок Латинской Америки. По мнению аналитиков, акции компании сохраняют привлекательность по текущим ценам на фоне потенциального бурного развития компании и постепенного правового развития индустрии каршеринга.

"Сбербанк может стать одним из бенефициаров возможного ралли в начале 2024 года, - полагают стратеги "Газпромбанк Инвестиций". - Банк подтвердил продолжение выплат дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли. За 2023 год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно выплатам дивидендов в размере более 33 рублей на одну акцию. Сбер нарастил пул ипотечных кредитов, что может помочь банку пройти непростой 2024 год".

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