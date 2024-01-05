Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2023г может составить 19,4% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность привилегированных акций "Сургутнефтегаза" по итогам 2023 года может составить 19,4%, считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Лукашов.

"Прошедший год вышел довольно успешным для нефтяных компаний России, - пишет эксперт. - Российские компании наладили цепочки поставок нефти в азиатские страны без участия компаний стран G7. Предложение нефти в мире сократилось из-за решения ОПЕК+, что повысило спрос на российскую нефть. Дисконт сократился, а стоимость нефти марки Urals на рынке перевалила за $60 за баррель, позволяя комфортно чувствовать себя крупным экспортёрам нефти, таким как "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз".

По мнению эксперта, 2023 год станет более интересным для инвесторов с точки зрения роста чистой прибыли компаний и дивидендных выплат: чистая прибыль компаний в рублях окажется выше, что повлияет и на дивидендные выплаты, которые, по оценкам эксперта, вырастут от +15% г/г у "Татнефти" и до 83% г/г у "Роснефти" - предполагая отсутствие существенных списаний активов компании в конце 2023 года.

"Сургутнефтегаз" за счёт ослабления курса рубля и сильных операционных результатов может выплатить за 2023 год около 11,1 рубля на акцию, что транслируется в 19,4% дивидендной доходности, подчеркивается в комментарии.

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