"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мечела

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Компания преодолела логистические трудности первого полугодия 2023 года и продолжает наращивать производство. В то же время сложилась благоприятная ситуация на рынке угля, поддерживаемая двузначным ростом производства стали в Индии: +12% г/г за 11М23. Это позволит снизить показатель Чистый Долг/EBITDA ниже 2,0х уже по итогам прошедшего года и ниже 1,0х по итогам 2025 года при сохранении текущего уровня цен, - пишут эксперты. - Кроме того, "Мечел" может вернуться к обсуждению дивидендов на привилегированные акции: по итогам 9М23 у компании достаточная стоимость чистых активов по РСБУ. Считаем, что это снимает формальное ограничение, из-за которого не были объявлены дивиденды на привилегированные акции в 2021-2022 гг. Сохраняем положительный взгляд на эмитента: акции компании торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA 12М 2,9x и доходностью FCF около 35% на горизонте года".

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