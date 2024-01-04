Акции АЛРОСА - одни из фаворитов текущего года - "Мои Инвестиции"

Акции "АЛРОСА" являются одними из фаворитов российского фондового рынка на текущий год, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

"Котировки бумаг эмитента отстали от индекса примерно на 20% с начала 2023 года, несмотря на сильное ослабление рубля (более 90% выручки компания получает в валюте), и сейчас находятся на одном из самых низких уровней в долларах за всю историю, - указывают эксперты. - Хотя "АЛРОСА" сохранила уровень производства на уровне 2022 года, несмотря на временную остановку продаж в сентябре-октябре 2023 года, не считаем возможное накопление запасов негативным для добытчика. На наш взгляд, компания сможет реализовать накопленные объемы в начале 2024 года, аналогично ситуации в 2015-2016 гг. и 2020 году. В нашем базовом сценарии при нормализации цен на алмазы в начале 2024 года мультипликатор EV/EBITDA 12M может опуститься до 1,9-2,6х, а доходность FCF составить 17-23%".

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