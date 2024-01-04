Акции электроэнергетических компаний РФ будут торговаться на уровне рынка в 2024г - ПСБ

Акции компаний российского электроэнергетического сектора, скорее всего, будут торговаться на уровне рынка в текущем году, предпочтение можно отдать бумагам "Интер РАО", говорится в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ситуация в электроэнергетическом секторе остается стабильной. Выработка электроэнергии плавно растет, по итогам 2023 года показатель должен увеличиться на 0,8%. Основной драйвер рынка - индексация тарифов, а также экспорт электроэнергии. Последнее мало повлияет на финансовые результаты. Ожидаем плавный рост операционных и финансовых результатов компаний сектора. При этом не все эмитенты готовы делиться прибылью. По этой причине считаем, что в целом сегмент будет на уровне рынка", - пишут эксперты в своей стратегии на 2024 год.

"Предпочтение акциям "Интер РАО". Компания недооценена рынком, несмотря на внушительную денежную сумму на балансе. Имеет один из самых высоких потенциалов в секторе по увеличению финансовых показателей за счет индексации тарифов и наращивания экспорта и инвестиций. В условиях роста рынка хорошие фундаментальные перспективы бизнеса могут выступить фактором опережающего роста котировок бумаг эмитента. "Интер РАО" стабильно платит дивиденды, ожидаемая дивдоходность составляет около 6%", - указывают аналитики ПСБ.

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