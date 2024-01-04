Индекс Мосбиржи может вырасти до 3160п в четверг - "Финам"

Индекс Мосбиржи может вырасти до 3160 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик "Финама" Елена Юшкова.

"Российский фондовый рынок продолжает подъем в четверг. Поддержку отечественным акциям оказывает рост нефтяных цен. Кроме того, драйвером рынка служат покупки со стороны частных лиц после длинных праздничных выходных. Индекс Мосбиржи находится ближе к верхней границе среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем его дальнейший рост в течение дня до уровня 3160 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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