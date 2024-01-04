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04 января 2024 года 11:04
Возможно усиление давления на фондовые индексы США в начале 2024г - "Финам"
Возможно усиление давления на американские фондовые индексы в начале текущего года на фоне прогнозируемых отрицательных отчетов о прибылях большинства компаний за четвертый квартал 2023 года, сообщается в материале директора по стратегии "Финама" Ярослава Кабакова. "Американские фондовые рынки в среду показали падение второй день подряд, инвесторы фиксируют прибыль после успешного завершения 2023 года. Опубликованные протоколы ФРС не смогли рассеять опасения инвесторов, сохраняя напряжение на рынках. Из содержания декабрьского заседания становится очевидным увеличение уверенности в том, что инфляция находится под контролем, в то время как возрастает тревога относительно потенциального ущерба экономике от слишком жесткой денежно-кредитной политики, - указывает эксперт. - Индекс S&P 500 в 2023 году зафиксировал прирост примерно на 25%, тем не менее рынок испытал две коррекции по 10% в течение года, первая из которых пришлась на период с февраля по март, а вторая - с июля по октябрь. Сейчас состояние перекупленности и "медвежья" дивергенция предвещают очередной возможный спад на рынке в первом квартале 2024 года. Прогнозируемые отрицательные отчеты о прибылях большинства компаний за 4К23 могут усилить давление на основные фондовые индексы в начале 2024 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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