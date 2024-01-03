Котировки акций ГК "Самолет" имеют высокий потенциал роста в 2024г - ПСБ

Котировки акций ГК "Самолет" имеют высокий потенциал роста в текущем году, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания активно наращивает продажи (98,7 млрд руб.; +81% г/г в III квартале 2023 года) и растет быстрее рынка благодаря новым проектам и увеличению географии строительства. Кроме того, в октябре девелопер приобрел 100% ГК "МИЦ", что позволило увеличить объем продаж еще на 16,6% и выйти на первое место по объему строящегося жилья. У "Самолета" преимущественно бюджетный формат предложения квартир "под ключ", что является более привлекательным для потребителя в условиях высоких ставок. В 2024 году ожидаем, что чистая прибыль вырастет на 57,6% г/г с учетом ожидаемо рекордных показателей в 2023 году", - отмечают эксперты в комментарии.

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