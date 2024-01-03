"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций компаний технологического сектора РФ на 2024г

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций компаний российского технологического сектора на 2024 год на фоне позитивных фундаментальных трендов на ключевых рынках, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

В частности, отмечают эксперты, рекламный рынок продолжает расти двузначными темпами, спрос на российские IT-решения и ПО усиливается, сервисы мобильности и электронной коммерции продолжают активно развиваться, а на платформах объявлений сохраняется высокая активность.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.