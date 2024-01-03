Бумаги Северстали, ММК, Ozon, Транснефти и Яндекса - топ-5 идей для покупок в январе - ПСБ

Бумаги "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), Ozon, "Транснефти" и "Яндекса" - долгосрочные инвестиционные топ-идеи для покупок в январе 2024 года, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Металлургов выбираем на ожидании возвращения к выплате дивидендов. В первую очередь предпочтение отдаtм акциям "Северстали" и "ММК". У "НЛМК" есть возможность выплачивать дивиденды, но мы считаем, что компания не готова вернуться к распределению прибыли. Об этом свидетельствует в том числе нежелание делиться финансовыми результатами (за 2023 год эмитент опубликовал данные, но итоги работы в 2022 году до сих пор неизвестны)", - отмечает эксперт.

"Результат продаж Ozon перед Новым годом может оказаться рекордным. Кроме того, мы хорошо оцениваем перспективы эмитентов из внутренних секторов, в частности IT-компаний", - указывает Головинов.

"Транснефть" - компания с наибольшим потенциалом роста среди представителей нефтегазового сектора. Долгожданный сплит акций пройдет в начале февраля. К тому времени котировки бумаг должны вырасти", - указывает аналитик ПСБ.

"Все сообщения, что ситуация с разделением бизнеса "Яндекса" движется к завершению, позитивно воспринимаются рынком. Поэтому бумаги компании стоит держать в портфеле", - считает Головинов.

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