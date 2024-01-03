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03 января 2024 года 13:52
Бумаги Сбербанка, TCS Group и Мосбиржи интересны для долгосрочных покупок - ПСБ
Финансовый сектор российского рынка акций в настоящее время представляет интерес для долгосрочного инвестирования, предпочтение стоит отдать бумагам Сбербанка, TCS Group и "Московской биржи", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Банковская система по итогам 2023 года сможет заработать рекордные 3,3-3,4 трлн руб. - банки стали ключевыми бенефициарами активного восстановления внутреннего спроса и бума кредитования. Мы ждем, что на фоне заметного ужесточения денежно-кредитной политики рост экономики и доходов банков в начале 2024 года замедлятся. Однако рассчитываем, что уже к середине года ставки пойдут вниз, что улучшит динамику финпоказателей отрасли во втором полугодии и позволит банкам получить чистую прибыль, сопоставимую с 2023 годом, - пишут эксперты в стратегии на 2024 год. - Мы считаем сектор интересным для долгосрочного инвестирования и отмечаем привлекательный дивидендный профиль большинства бумаг, хотя и опасаемся, что в ближайшие несколько месяцев, до появления ясности по срокам и темпам снижения ключевой ставки, интерес к сектору будет невысоким. "Сбербанк по итогам прошедшего года может заработать 1,5 трлн руб. чистой прибыли. И в 2024 году вполне способен заработать столько же, несмотря на некоторое охлаждение кредитования и экономики. Это делает бумаги банка хорошей дивидендной историей - выплаты могут составить 33,4 руб. на акцию в ближайшие два года, что эквивалентно 12% доходности на конец 2023 года. Банк имеет развитую экосистему и нацелен на повышение ее эффективности, в том числе и благодаря ИИ", - указывают аналитики ПСБ. "TCS Group благодаря умелому привлечению и широкой базе розничных клиентов имеет невысокую стоимость фондирования и высокую маржинальность. Масштабируемость бизнеса предполагает сохранение высоких (30%+) темпов роста финпоказателей в ближайшие годы. Мы считаем эмитента одной из наиболее интересных историй органического роста на рынке. Ждем новостей по редомициляции (ВОСА примет соответствующее решение 8 января), что может раскрыть фундаментальный потенциал роста котировок бумаг, а также позволит возобновить выплаты дивидендов. Считаем, что давление на котировки TCS Group в виде навеса предложения после редомициляции будет носить умеренный и недлительный характер", - отмечают эксперты в материале. "Мосбиржа показывала уверенный подъем в 2023 году на фоне поступательного роста интереса к фондовому рынку и торговой активности, а также повышения ставок, увеличивающих процентные доходы. Мы ждем и в 2024 году неплохих финансовых и операционных результатов с ростом чистой прибыли на 6% г/г не только за счет дальнейшего расширения базы инвесторов и активного выхода на первичный рынок эмитентов (ждем как минимум 10-15 IPO), но и повышения эффективности бизнеса и отдачи от цифровых сервисов компании, - пишут эксперты. - Отмечаем и недооценку компании: прогнозный Р/Е - чуть ниже 8х, что исторически выглядит неоправданным. Дивидендная доходность по акциям "Московской биржи", исходя из базовых положений дивполитики, по итогам 2023 года выглядит невысокой и может составить около 6,7% (примерно 13 руб.). Однако мы допускаем и более высокие выплаты, что может стать дополнительным фактором роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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