Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Курс рубля к доллару, евро и юаню в ближайшие дни будет двигаться, скорее всего, в диапазонах 90-92 руб./$1, 99-101 руб./EUR1 и 12,6-13 рублей за юань, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Первые торги нового года на Московской бирже для рубля начались на отрицательной территории, пара USD/RUB, по всей видимости, готова "штурмовать" максимум третьей декады декабря на отметке 92,15 руб./$1. Евро и юань также продолжают начавшийся в конце прошлого года рост по отношению к рублю. На наш взгляд, основными причинами ослабления рубля стали снижение цен на нефть и низкая активность участников валютных торгов ввиду новогодних каникул, которые в России продлятся до 9 января, - указывает эксперт в комментарии. - Кроме того, рубль в начале месяца нередко дешевеет, так как в это время ему не оказывает поддержку налоговый период, а в начале января, как правило, остается высоким спрос населения на наличную валюту. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами из-за праздников тоже ушла на второй план. Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на ближайшие дни составляют 90-92 руб./$1, 99-101 руб./EUR1 и 12,6-13 рублей за юань соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.