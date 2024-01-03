Акции ГК "Самолет" - защитная идея в строительном секторе РФ - "Мои Инвестиции"

Акции ГК "Самолет" становятся защитной идеей среди бумаг российских компаний строительного сектора, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции" Марии Колбиной и Николая Ковалева.

"Строители заходят в сложный год с большими операционными вызовами. Основные опасения вызывают сворачивание льготной ипотеки, высокие ставки и рекордная база сравнения. Низкие лимиты льготной ипотеки (6 млн руб. в столицах) и высокий первоначальный взнос (30%) создают риски половине продаж публичных застройщиков. Семейная ипотека под 6% может лишь частично компенсировать потери, и мы ждем 30%-ю коррекцию продаж в 2024 году. Наш базовый сценарий включает сокращение ключевой ставки с текущих 16% до 13% на конец 2024 года. Ставки останутся "заградительными" для бридж-кредитов на покупку новых земельных участков и запуска проектов для 2025-2026 гг. Застройщики, вероятно, ответят снижением предложения и повышением доступности новых продаж. Не видим достаточно стресса для снижения цен - застройщики скорее пойдут на увеличение рассрочек и ухудшение рентабельности, - пишут эксперты в материале. - "Самолет" становится защитной идеей в секторе. Компания продает самое доступное жилье и видит средний размер ипотеки, равным обновленному лимиту в 6 млн руб. 2024 год станет годом консолидации, и эмитент может увеличить долю рынка в Московской агломерации до 30%. Выкуп акций приоритетнее дивидендов для менеджмента, а попытка pre-IPO "Самолет+" в первом полугодии 2024 года может стать позитивным сюрпризом".

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