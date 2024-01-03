Существенные изменения на рынке акций РФ в среду не ожидаются - "Цифра брокер"

Вероятна умеренная активность на российском рынке акций на торгах в среду, существенные движения фондовых индексов не ожидаются, сообщается в комментарии аналитиков "Цифра брокер".

"Глобальные индексы немного снизились в первые дни наступившего года, что может ожидать и наш рынок на фоне низких объемов торгов. Отраслевые индексы Мосбиржи не претерпели существенных изменений в конце 2023 года, тем не менее мы выделяем индекс потребительского сектора, где можно ожидать дальнейший рост на фоне сильной перепроданности отдельных акций", - отмечают эксперты инвестиционной компании.

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