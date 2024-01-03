Возможен рост индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс

Возможно дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи на среднесрочном горизонте, считают эксперты БКС Экспресс.

Индекс Мосбиржи завершил прошлый год уверенным ростом, прибавив 44%, констатируют аналитики. Его активная фаза пришлась на первые восемь месяцев, после чего индекс ушел в боковик под влиянием разных факторов, в частности ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс Мосбиржи полной доходности, учитывающий дивидендные выплаты и очищенный от налогов, вырос на 53%, отмечают эксперты портала.

"Дивиденды остаются важным драйвером для российского рынка. В первой половине января ожидается семь отсечек, в том числе "Магнита", "Роснефти", "Татнефти" с текущей дивидендной доходностью около 5-6%.В конце декабря инвесторам стали поступать дивиденды "ЛУКОЙЛа", вслед за которыми ожидаются поступления от "Газпром нефти" и "Норникеля". Определенную поддержку в этом плане рынок будет иметь в январе, - указывают аналитики в обзоре. - Технически по индексу последние дни декабря картина была нейтральной. Предновогоднее снижение активности отобразилось в виде узкого боковика. Ранее индекс уверенно отскочил из района 200-дневной скользящей средней, удержав годовой растущий тренд, что создает предпосылки для дальнейшего восстановления на среднесрочном горизонте".

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