Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов - Freedom Finance Global

Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - 3050-3150 пунктов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Последние торги 2023 года на российских фондовых площадках ознаменовались финишем предыдущего ралли, уйдя в небольшой минус, - отмечает эксперт. - Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии опускался на 0,12%, долларовый РТС из-за ослабления российской валюты терял 0,88%. Пониженная активность участников рынка была обусловлена отсутствием значимых новостей. Это позволило "медведям" зафиксировать прибыль перед новогодними каникулами. Лидерами роста без явных инфоповодов оказались депозитарные расписки Qiwi (+5,8%), скорректировавшиеся вверх после немотивированного новостями вокруг компании обвала накануне. В аутсайдерах также без видимых причин оказались акции ДЭК (-3,2%). Ориентир для индекса Мосбиржи на первые торги 2024 года - диапазон 3050-3150 пунктов".

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