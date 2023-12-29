Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Textron с целью $89

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Textron Inc. с целевой ценой $89 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Глинянова.

"Консолидированный финансовый результат авиа- и машиностроительного конгломерата Textron выглядит вполне уверенно, несмотря на неоднозначные показатели вертолетного подразделения, - пишет эксперт. - Обновленный гайденс по итогам года позволяет предположить, что негативные тренды в вертолетном и оборонном направлениях в следующем квартале станут менее выраженными. Уверенные прогнозы менеджмента на следующий год дают повод для умеренного оптимизма. При этом котировки компании находятся ниже бумаг аналогов из сегмента A&D".

Textron является одним из крупнейших игроков на рынке частной авиации за счет владения достаточно узнаваемыми и продаваемыми брендами Cessna и Bell, подчеркивает Глинянов. Долгосрочные перспективы ведущих сегментов, по мнению эксперта, остаются позитивными, а оценка акций выглядит достаточно привлекательно для покупки по сравнению с аналогами.

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