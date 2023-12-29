Значительный рост цен на газ маловероятен до конца зимы - "БКС МИ"

Значительный рост цен на газ маловероятен до конца зимы, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Котировки фьючерсов природного газа Henry Hub (NG) с начала года потеряли около 56%. Баланс спроса/предложения в этом году значительно сместился в пользу последнего. Относительно теплая зима в США и Европе, снижение потребления из-за замедления экономической активности, высокий уровень запасов с прошлого года, генерация ВИЭ в Европе и рекордные уровни добычи газа в США давили на котировки голубого топлива. Благодаря данным факторам рынок снова будет встречать новый год с заполненными хранилищами. До конца зимы трейдерам с высокой вероятностью не стоит ждать значимого роста. Исторически в период с середины декабря по конец февраля цена на фьючерсы природного газа склонна к снижению из-за падения спроса", - пишут эксперты.

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