Вероятный диапазон для цены нефти на январь - $85-90/барр. - SberCIB

Вероятный диапазон для цены нефти на январь составляет $85-90 за баррель Brent, полагает аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин.

"Цена барреля Brent за декабрь снизилась на $2, до $77, - констатирует эксперт. - Котировки были под давлением весь месяц. Итоги заседания ФРС и обострение ситуации в Красном море оказали лишь ограниченную поддержку. Рынок в январе будет следить за тем, как участники ОПЕК+ соблюдают договоренности об ограничении предложения, и как это повлияет на физический рынок нефти. Мы полагаем, что котировки Brent в январе получат поддержку и могут держаться в интервале $85-90/барр.".

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