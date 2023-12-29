Торговый диапазон по паре доллар/рубль может сузиться в январе до 90-92 руб./$1 - БКС Экспресс

Торговый диапазон по паре доллар/рубль может сузиться в январе до 90-92 руб./$1, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Несмотря на то, что в конце года традиционно происходит увеличение спроса на импорт из-за всплеска трат государственного и частного секторов, рубль избежал устойчивой нисходящей динамики, - отмечает эксперт. - Этому способствовала высокая ключевая ставка, охлаждающая потребительскую активность. Кроме того, введенные в октябре большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки выступают дополнительным стабилизирующим фактором для рубля".

По статистике, в январе по статистике рубль также показывал худшие результаты, как и в декабре, напоминает Бабин. Это обычно является, по его мнению, следствием инерции динамики конца года, а также пониженной ликвидности начала нового. Но так как в этом месяце рубль удержался от подобной тенденции, возможно продолжение разнонаправленных движений и в январе, если существенно не изменятся ключевые факторы.

"В январе вероятно сохранение благоприятного воздействия тех факторов, которые удержали рубль от просадки в конце года, обычно происходящей из-за традиционного для этого периода всплеска спроса на иностранную валюту. В то же время возможное усиление негативного влияния сырьевого фактора будет сдерживать рубль от устойчивого укрепления. Поэтому базовый сценарий предполагает, что в начале 2024 года доллар останется в диапазоне предыдущих нескольких месяцев, который может сузиться до границ 90-92 руб./$1", - прогнозирует аналитик БКС Экспресс.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.