"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 29,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сургутнефтегаза" с целью 29,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 25,99 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент выигрывает от высокой ставки ЦБ. Не менее 20-25% "кубышки" на данный момент держится в рублях, что при текущих ставках может добавлять 145-180 млрд руб. чистой прибыли в год в случае размещения данных средств на краткосрочных депозитах. При этом среднесрочно доля рублей в структуре "кубышки", вероятно, продолжит расти, что дополнительно увеличит процентные доходы", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после сильной коррекции акции находятся на существенном уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,99 руб. риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"Сургутнефтегаз" - третья по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности - добыча нефти и газа, нефтепереработка и розничная реализация.

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