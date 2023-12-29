"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент активно развивает AI-сервисы и является основным игроком Китая в этой сфере. Ранее компания сообщила, что число пользователей чат-бота Ernie от Baidu превысило 100 миллионов", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акции подошла к сильному локальному уровню сопротивления, при пробитии которого появляется импульс движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $130. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $110 риск на портфель составит 0,47%", - указывают в "Финаме".

Baidu Inc. - китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система.

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