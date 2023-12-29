"Финам" присвоил рейтинг "держать" для акций First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) c прогнозной стоимостью на уровне $53,54 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

" Отрасль кибербезопасности можно отнести к разряду нециклических, исходя из того, что даже в условиях рекордной инфляции, роста процентных ставок и ограниченных бюджетов предприятия активно внедряют решения в области информационной безопасности. Отрасли предрекают двузначный рост на горизонте до 2030 года. В 2022 году акции отраслевых компаний и данного ETF отстали от индекса S&P 500, но с начала текущего года акции CIBR выросли на 39% против 25% по S&P 500", - указывает аналитик Никита Степанов.

CIBR - биржевой фонд с экспозицией на компании из сферы кибербезопасности. В состав фонда входят разработчики ПО для кибербезопасности и провайдеры сетевого оборудования и инфраструктуры.

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