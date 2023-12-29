Возможно ослабление рубля до 91 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня в 91 руб./$1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль, но перед праздниками он может немного подешеветь. Регулятор в 1П24 будет дополнительно продавать иностранную валюту в объеме 11,8 млрд руб. в день в рамках зеркалирования расходов средств ФНБ в 2023 году. Это очень существенная сумма: в годовом выражении она составляет 2,9 трлн руб. С учетом того что покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы будут составлять 5-6 млрд руб. в день, итоговые продажи валюты ЦБ составят 6-7 млрд руб. в день, что довольно много. На наш взгляд, это позволит рублю в 1К24 укрепиться до 85 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка в материале.

"На наш взгляд, котировки нефти марки Brent останутся вблизи $78 за баррель в пятницу", - указывают в SberCIB.

"Мы не ожидаем заметных изменений котировок ОФЗ в пятницу на фоне низкой торговой активности. Также отметим, что в четверг Минфин опубликовал индикативный план заимствований на 1К24. Его общий объем составляет 800 млрд руб. (соответствует плановому объему в 1К23), из которых 600 млрд руб. предполагается привлечь посредством ОФЗ с погашением более чем через 10 лет. Столь значительная доля длинных бумаг на аукционах может создать определенное давление на их котировки в начале следующего года", - пишут эксперты в обзоре.

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