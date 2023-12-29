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29 декабря 2023 года 10:18
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 89,5-91 руб./$1 в пятницу - ПСБ
Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 89,5-91 руб./$1, говорится в комментарии экспертов Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ). "Днем ожидается публикация стандартных компонентов платежного баланса России за третий квартал года. Ранее Банк России снизил оценку объема экспорта за октябрь и отметил рост импорта в ноябре. Возможно, что предыдущие показатели будут актуализированы, и в зависимости от новых данных это может отразиться на курсовой динамике в ту или иную сторону", - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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