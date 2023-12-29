Вероятна нейтральная динамика индекса Мосбиржи в пятницу - БКС Экспресс

Вероятна нейтральная динамика индекса Мосбиржи на пониженных торговых объемах большую часть торговой сессии в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи по итогам всего 2023 года прибавил 43%, а если считать полную доходность с учетом полученных инвесторами дивидендов, то результат составил 54%. В долларовом РТС результаты скромнее из-за выросшего курса: 12,4% и 17,7% соответственно. В пятницу по индексу Мосбиржи большую часть времени ожидается нейтральная динамика на пониженных торговых объемах. Без каких-то важных новостей или резких движений по нефти и рублю высокой активности участников не будет, - пишет аналитик в обзоре. - Ключевые уровни по индексу остаются прежними (3000-3300 пунктов), новые тренды переносятся уже на следующий год. В январе главным фактором поддержки нашего рынка акций станет реинвестирование дивидендов в рамках сезона промежуточных выплат. Притоки ликвидности могут иметь место до конца января, так что рынок акций может подняться, даже если внешние условия чуть ухудшатся".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.