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28 декабря 2023 года 18:16
Рубль исчерпал краткосрочные драйверы роста - Freedom Finance Global
Рубль исчерпал краткосрочные драйверы роста, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Курс доллара к рублю в ходе сессии 28 декабря опустился под отметку 89,5 руб./$1 впервые с 19 декабря, - констатирует эксперт. - Пара USD/RUB движется вниз пятый день подряд, так как на фоне продажи экспортерами их валютной выручки на бирже для уплаты налогов растет спрос на рубли. На сегодняшний день приходится пик декабрьского налогового периода, поэтому российская валюта ускорила рост в паре с долларом". Одновременно с усилением рубля индекс доллара DXY (курс к корзине из шести резервных валют) в ожидании разворота монетарной политики ФРС в сторону смягчения движется вниз и вплотную приблизился к психологически важному уровню 100 пунктов, указывает Чернов. По мнению эксперта, пробой этой отметки с первой попытки маловероятен, поэтому в ближайшие дни вероятен коррекционный отскок индекса доллара. "Рубль тоже укрепился достаточно сильно, чтобы скорректироваться на ретест уровня 90 руб./$1. Налоговый период в РФ, обеспечивавший рост курса рубля в последние дни, завершился. Вместе с негативной динамикой цен на нефть это позволяет прогнозировать возвращение пары USD/RUB к отметке 90 руб./$1 уже в ближайшую неделю", - прогнозирует аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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