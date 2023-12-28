Вероятна стабилизация курса рубля в пределах 85-95 руб./$1 в следующем году - Райффайзенбанк

Вероятна стабилизация курса рубля в пределах 85-95 руб./$1 в следующем году, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Мы ожидаем в 2024 году сохранения курса рубля вблизи текущих уровней (85-95 руб./$1). Поддерживать рубль, как и сейчас, должен относительно нормальный результат по текущему счету (ниже рекорда 2022 года, но умеренно выше долгосрочного среднего уровня в $55 млрд), - прогнозируют в банке. - Поддерживать рубль вблизи текущих уровней будут фундаментальные факторы. Также позитивным фактором для курса могут выступить операции ЦБ. В случае значительной просадки экспорта (негативный сценарий), рубль может сместиться к 100 руб./$1 и выше. Среди рисков для динамики курса можно выделить возможную просадку экспорта в случае ухудшениях внешнеторговых условий и / или конъюнктуры сырьевых цен на глобальных рынках. В части номинального импорта мы ожидаем устойчивой динамики вблизи текущих месячных уровней. Рост импорта (который мог бы быть негативен для курса рубля) вряд ли возможен при текущем характере монетарной политики".

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