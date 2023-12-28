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28 декабря 2023 года 16:42
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов - РСХБ
Целевой уровень индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500-3600 пунктов, говорится в аналитическом материале Россельхозбанка (РСХБ). "Высокие ставки будут сохраняться и давить на рынок акций достаточно долгое время, - прогнозируют эксперты банка. - По нашим консервативным прогнозам, условия для снижения ключевой ставки Банка России сформируются не ранее третьего квартала 2024 года. В связи с этим допускаем, что корпоративные облигации с плавающей ставкой купона, в особенности, те, которые предлагают ежемесячные выплаты, основанные на ключевой ставке, будут по-прежнему актуальны не только для консервативных инвесторов. Сохраняющиеся риски ослабления рубля на среднесрочном горизонте планирования, а также выход на рынок новых замещающих облигаций в первой половине года будут стимулировать инвесторов к выделению определенной доли в портфеле (в зависимости от целей инвестирования) для локальных и замещающих облигаций. Среди "горячих" инвестиционных тем в акциях, полагаем, будут инвестидеи, связанные с редомициляцией компаний с российскими корнями". Аналитики напоминают, что просто перерегистрация компании не приводит к росту стоимости: во многих из них присутствует большой навес акций, купленных за периметром российской депозитарной системы, продавцы которых будут серьезно давить на рынок сразу после выхода российского акционерного общества на биржу. Поэтому стратеги банка склоняются к мысли, что в портфеле доля таких компаний должна быть не очень большой, а выбор должен определяться исключительно долгосрочными фундаментальными характеристиками. "Высокие ставки, умеренная динамика экономики РФ и довольно "скромная" внешнеэкономическая конъюнктура не позволят российскому рынку показать в 2024 году высокие уровни доходностей, сравнимые с 2023 годом, - полагают в банке. - Индекс Мосбиржи покажет доходность на уровне 13-15% без учета дивидендов, а "целевой" уровень индекса на 2024 год оцениваем в 3500-3600 пунктов. Из конкретных акций мы предпочитаем сфокусироваться на устойчивых дивидендных историях и, в большинстве случаев, "бенефициарах" ослабления рубля - в нефтегазовом секторе это "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", в транспортной отрасли - "Совкомфлот". В потребительском секторе - на сочетании высоких темпов роста (OZON) и дивидендного потенциала ("Магнит"). В финансовом секторе предпочитаем оставаться со Сбером, хотя и допускаем замедление темпов роста кредитования и прибыли. Ставка на рост котировок золота (где сейчас сильный глобальный консенсус на рост) и перспектива существенного роста производственных показателей оправдывает долгосрочные вложения в акции "Полюса". Допускаем, что повышенная неопределенность в следующем году потребует частого пересмотра портфеля вложений в акции". Аналитики РСХБ обозначили те риски, которые можно формализовать уже сейчас: 1. "Внешние" риски предполагают вероятность снижения цен на сырье и, прежде всего, на нефть, что будет являться следствием более глубокого, чем ожидается, снижения темпов роста глобальной экономики. Вероятность такого сценария сейчас оценивается не очень высоко. 2. Хотя среди российских эмитентов осталось не так много компаний, которые бы не испытали на себе рост санкционных ограничений либо прямо, либо косвенно, по мнению стратегов банка, необходимо учитывать этот риск в качестве источника повышенной волатильности. 3. Среди внутренних рисков наиболее актуальные, по мнению экспертов, риски жестких монетарных условий и риски дальнейшего повышения налоговой нагрузки на эмитентов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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