Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100пп до конца текущей недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов до конца текущей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи в четверг снижается после шести сессий роста, в ходе которых пытался закрепиться выше 3100 пунктов, - отмечает аналитик. - Большинство акций торгуются в минусе, объём торгов небольшой, что ожидаемо на фоне приближения новогодних праздников. Внешний фон негативно влияет на российский рынок. Цены на сырьё под давлением, рубль продолжает укрепляться. Таким образом, нет факторов, которые могли бы поддержать индекс Мосбиржи".

Учитывая небольшой объём торгов, аналитик банка допускает, что инвесторы, получившие дивиденды от "ЛУКОЙЛа", пока не готовы возвращаться к покупкам из-за предстоящих длинных выходных.

"Ожидаем, что до конца недели индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов, - прогнозирует Головинов. - Значимых причин для сильного движения рынка нет. При этом лучше рынка могут быть те бумаги, на которые влияет дивидендный фактор. В первую очередь это акции металлургов и "Магнита".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.