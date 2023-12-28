"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 212 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 212 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,45%, стоп-приказ: 177руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Благодаря гибкой и контрцикличной бизнес-модели Московская биржа весьма уверенно прошла через кризисный 2022 год и показывает сильные результаты в этом году, отмечают аналитики. На фоне восстановления российской экономики и рынков Московская биржа демонстрирует хороший рост операционных и финансовых показателей. При этом представленная недавно новая пятилетняя стратегия развития подкрепляет позитивный взгляд "Финама" на дальнейшие перспективы компании.

Несмотря на заметный рост в этом году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам к аналогам EM, а также к собственным историческим мультипликаторам, и эксперты инвесткомпании продолжают считать их интересными для долгосрочных покупок.

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках долгосрочного восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 177 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04", - указывают в "Финаме".

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